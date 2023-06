IMAGO / Antonio Pozo Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

FC Barcelona poszukuje pomocnika, który byłby w stanie gwarantować serwis Robertowi Lewandowskiemu na najwyższym poziomie

Xavi Hernandez jest wielkim fanem Giovaniego Lo Celso

Argentyńczyk ostatnie półtora roku spędził na wypożyczeniu w Villarrealu

Lo Celso na radarze Barcelony

Xavi Hernandez uważa, że FC Barcelona potrzebuje kolejnego pomocnika ze świetną techniką. Trener sądzi, że Robert Lewandowski powinien otrzymywać więcej prostopadłych podań, by strzelać więcej bramek. Hiszpan jest wielkim talentem Giovaniego Lo Celso. Argentyńczyk w 2020 roku został piłkarzem Tottenhamu za 32 miliony euro. Tam nigdy nie zagrzał jednak miejsca w wyjściowym składzie. Ostatnie półtora roku spędził na wypożyczeniu w Villarrealu.

Nie wiadomo jeszcze, jakie plany wobec Argentyńczyka ma Ante Postecoglou. Wydaje się jednak, że Spurs byliby skłonni oddać 27-latka. Być może pomocnik zostanie włączony w transfer Clementa Lengleta. Tottenham poinformował bowiem, że Francuz wróci z wypożyczenia do Barcelony. Katalońskie media przekonują jednak, że jest to tylko gra Spurs zorientowana na to, by obniżyć cenę za defensora. Być może oba kluby będą w stanie dojść do porozumienia na zasadzie wymiany graczy.

Lo Celso w minionym sezonie rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

