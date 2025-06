FC Barcelona ze względu na spadające morale piłkarza, będzie musiała go latem sprzedać. Zawodnik w prywatnej rozmowie z Hansim Flickiem miał do niego żal o zbyt małą liczbę minut - informuje El Nacional.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pablo Torre chce odejść, zarzucił Flickowi niesprawiedliwość

FC Barcelona będzie musiała w najbliższych miesiącach poszukać nowego klubu dla jednego z zawodników. Niezadowolony ze swojej sytuacji jest Pablo Torre. Środkowy pomocnik liczył na większą liczbę minut w trakcie kampanii, o czym poinformował Hansiego Flicka.

Jak donosi El Nacional 22-latek rozmawiał z trenerem i przekazał mu decyzję, że chce opuścić klub. Powodem ma być żal do szkoleniowca, od którego nie tylko nie dostał odpowiedniego wsparcia, ale również częstszych szans na grę. Co więcej, Torre uważa, że w porównaniu do innych piłkarzy został niesprawiedliwie potraktowany przez Flicka. Swoją frustrację upublicznił w wywiadzie z dziennikiem Sport.

– Szanuje decyzję Hansiego Flicka, ale uważam, że nie był wobec mnie sprawiedliwy – powiedział Torre przed kamerami.

Zdaniem źródła Flick i Deco wciąż wierzą, że Torre ma duży potencjał. Natomiast nie należy spodziewać się, że będzie odgrywał kluczową rolę w wyjściowym składzie. Barcelona w środku pola ma dużą konkurencję, a notowania pozostałych graczy stoją wyżej.

Stąd też decyzja o rychłym odejściu. Torre rozważy każdą ofertę nawet jeśli będzie to tylko wypożyczenie. Pomocnik ma jeden cel, a jest nim regularna gra w wyjściowym składzie. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta w nadchodzących tygodniach.

W minionych rozgrywkach Torre wystąpił w 14 meczach, a na murawie spędził łącznie 421 minut.