Barcelona w grze o znanego defensora z Serie A. Deco już działa

Barcelona planuje wzmocnienie defensywy, a Alessandro Bastoni pozostaje celem numer jeden. Deco już na początku roku działał w sprawie jego transferu. Inter Mediolan nie wyklucza sprzedaży - informuje "Sport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Deco

Bastoni trafi na sprzedaż? Barcelona już się czai

Barcelona szuka nowego defensora na przyszły sezon. Hansi Flick domaga się transferu zawodnika, który stworzy duet z Pau Cubarsim. Młody stoper świetnie współpracował z Inigo Martinezem, a po jego odejściu do Arabii Saudyjskiej szkoleniowiec wciąż nie znalazł odpowiedniego zestawienia. Liczy, że Blaugrana sprowadzi lewonożnego zawodnika o odpowiedniej jakości.

W mediach od miesięcy przewijają się głównie dwa nazwiska – Nico Schlotterbeck oraz Alessandro Bastoni. Flick jest zwolennikiem tego pierwszego, natomiast Deco woli sprowadzić do Katalonii Włocha. To właśnie w sprawie jego ewentualnego transferu spotkał się z agentem już na początku stycznia. Bastoni miał wówczas wyrazić chęć transferu do Barcelony, co jest kluczowe w kontekście wynegocjowania korzystnych warunków finansowych.

Na przestrzeni tego sezonu zmieniło się w Mediolanie nastawienie wobec Bastoniego. Wydawało się, że będzie to lider formacji na lata, ale teraz Inter nie wyklucza jego sprzedaży. „Sport” ujawnia, że wycena sięga 70 milionów euro. Oczywiście Barcelona chciałaby zbić tę kwotę, licząc, że na transfer naciskałby sam zawodnik.

Póki co nie doszło do rozmów między Barceloną a Interem. Bastoni pozostaje głównym celem transferowym, jeśli chodzi o ruchy do środka obrony.