Atletico wyceniło doświadczonego obrońcę. Zaskakująca kwota

Atletico Madryt wyceniło Stefana Savicia

Stefan Savić to bez wątpienia jeden z liderów Atletico Madryt w ostatnich latach. Do klubu trafił w 2015 roku, gdy za 15 milionów euro opuścił Fiorentinę. Od tamtej pory rozegrał 278 meczów w barwach Los Colchoneros, zdobył w nich 3 bramki i zanotował 3 asysty. Na uwagę zasługują jednak umiejętności defensywne rosłego stopera.

Jak się okazuje, niebawem reprezentant Czarnogóry może opuścić szeregi Atletico. Według hiszpańskiego dziennika AS klub wycenił zawodnika na około 10 milionów euro. To dość zaskakująca kwota, biorąc pod uwagę wiek piłkarza i fakt, że jego kontrakt dobiega końca 30 czerwca 2024 roku. Jeśli wpłynie taka oferta, to może dojść do zimowego transferu. Zawodnikiem interesowały się m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej.