IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul nie rusza się z Atletico Madryt

Rodrigo de Paul trafił do Atletico Madryt latem 2021 roku. Miał za sobą świetny okres w barwach Udinese Calcio, w trakcie którego wyrósł na jednego z najlepszych pomocników włoskiej ekstraklasy. Dlatego też Los Colchoneros zapłacili za niego sporo, bo 35 milionów euro. Jego początek w stolicy Hiszpanii nie był zbyt udany, ale od dłuższego czasu jest już ważnym żołnierzem dla Diego Simeone. Nie oznacza to bynajmniej, że piłkarz nie wzbudza zainteresowania u innych dużych marek. W Europie każdy zdaje sobie sprawę, że Atletico również musi liczyć się z każdym wydanym centem w związku z finansowym fair play La Ligi. Dlatego też niedawno możliwość sprowadzenia do siebie de Paula sondował Juventus FC. W Turynie wciąż pamiętają świetne występy 29-latka na włoskich boiskach. Odpowiedź włodarzy z Civitas Metropolitano była jednak jasna i lakoniczna – brzmiała: “nie”.

Obecnie mistrz świata z reprezentacją Argentyny jest zbyt istotnym graczem, by myśleć o jego odejściu. I nie mowa tu jedynie o najbliższym okienku transferowym, ale i dalszej perspektywie. Stara Dama musi poszukać wzmocnień drugiej linii gdzie indziej.

De Paul rozegrał w tym sezonie już 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie asysty.

