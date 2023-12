Bohater Manchesteru United nie krył emocji. “Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie”

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Rasmus Hojlund (na środku)

Rasmus Hojlund trafił do Manchesteru United latem za sporą sumę pieniędzy. Długo nie potrafił jednak znaleźć drogi do siatki w Premier League

Duńczykowi ta sztuka udała się we wtorek. Jego gol zapewnił Czerwonym Diabłom efektowny triumf nad Aston Villą

Po ostatnim gwizdku napastnik przyznał, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie

“Trwało to chwilę, ale jestem szczęśliwy”

Manchester United do przerwy przegrywał z Aston Villą dwiema bramkami. Wiele wskazywało na to, że fani Czerwonych Diabłów otrzymają w ramach Boxing Day rózgę zamiast prezentów świątecznych. Wszystko zmieniło się jednak po przerwie. Dublet ustrzelił Alejandro Garnacho, a ostateczny cios The Villans zadał Rasmus Hojlund. Było to wyjątkowe wydarzenie dla reprezentanta Danii, który trafił na Old Trafford latem za 74 miliony euro. 20-latek potrzebował równo połowy sezonu, by ustrzelić swoją pierwszą bramkę w Premier League.

– Trochę to trwało, ale jestem szczęśliwy. Obecnie jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Widać to po celebracji. Wierzyliśmy aż do samego końca i pokazaliśmy wielki charakter. Bardzo cieszę się z tak wyczekiwanej bramki w Premier League. Mam nadzieję, że coś na tym zbudujemy i będziemy kontynuować drogę do przodu – mówił po ostatnim gwizdku napastnik. Swojego podopiecznego chwalił też Erik ten Hag. – Cieszę się z trafienia Rasmusa Hojlunda. Powiedziałem mu, że strzela dla Danii, trafia też w Lidze Mistrzów, więc musi wierzyć, a gole przyjdą same. Jestem przekonany, że teraz łatwiej mu będzie o kolejne bramki – wyznał Holender.

Hojlund rozegrał łącznie 23 mecze dla Manchesteru United we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich sześć bramek.

Zobacz też: Ten Hag zdradził, co zmienił w przerwie meczu z Aston Villą.