Alex Baena już kilka tygodni temu dał zielone światło na przenosiny do Atletico. Według Fabrizio Romano, kluby w końcu doszły do porozumienia, a oficjalne ogłoszenie transferu to kwestia dni.

Źródło: Fabrizio Romano, AS

Atletico finalizuje transfer Baeny za 50 milionów euro

Alex Baena jest o krok od zostania nowym piłkarzem Atletico Madryt. Villarreal od dłuższego czasu przygotowywał się na jego odejście, a według „AS” oraz Fabrizio Romano, negocjacje właśnie dobiegają końca. Kwota transferu wyniesie 45 milionów euro plus 5 milionów w bonusach.

Potwierdził to także niedawno Fernando Roig Negueroles, dyrektor generalny Villarreal. – Sprawa musi się wkrótce rozwiązać, w jedną lub drugą stronę – przyznał. Dodał też, że opóźnienia wynikały m.in. z pobytu Atletico w Stanach Zjednoczonych oraz z konieczności dopięcia szczegółów z samym zawodnikiem.

Negueroles przyznał, że choć zainteresowanie ze strony Atletico istniało od dawna, same negocjacje ruszyły dopiero niedawno. – Kiedy mówiono, że rozmawiamy, tak naprawdę jeszcze nie usiedliśmy do stołu – zdradził. Villarreal nie zamierza jednak przedłużać tej sytuacji. Drużyna lada moment wraca do treningów i klub musi wiedzieć, na kogo może liczyć.

Fabrizio Romano w serwisie „X” przekazał swoje słynne „here we go”. To jasny przekaz, że transfer jest już dogadany i oficjalny komunikat w tej sprawie to już kwestia godzin. Pozostały jedynie testy medyczne, po których nastąpi podpisanie kontraktu. Baena będzie trzecim letnim wzmocnieniem Atletico po Ruggerim i Cardoso.

