Zdjęcie kontekstowe: Josh MAJA, Sato NAKAMURA i Ally SAMATTA z Le Havre AC przed meczem Ligue 1 McDonald's pomiędzy Le Havre a Auxerre na stadionie Stade Oceane 18 października 2026 roku w Le Havre we Francji. — Johnny Fidelin/Icon Sport / Jose Romano, Icon Sport / alamy Na zdjęciu: Josh MAJA, Sato NAKAMURA i Ally SAMATTA z Le Havre AC przed meczem Ligue 1 McDonald's pomiędzy Le Havre a Auxerre na stadionie Stade Oceane 18 października 2026 roku w Le Havre we Francji.

Strasbourg pokonał Le Havre na wyjeździe

W sobotni wieczór, 28 listopada, Le Havre podejmowało Strasbourg na Stade Océane w meczu Ligue 1. Goście wygrali 3:1, a drogę do zwycięstwa otworzył im Conrad Harder, który trafił do siatki już w 7. minucie.

Jak podał dziennik „DNA”, Ismaël Doukouré doznał urazu lewej kostki po starciu z Djibrilem Ouziadem i nie mógł kontynuować gry.

Początek drugiej połowy przyniósł poważny problem gospodarzom. W 49. minucie czerwoną kartkę otrzymał Ally Samatta, przez co Le Havre musiało radzić sobie w dziesiątkę. Dziewięć minut później Sebastian Nanasi wykorzystał podanie Gessime’a Yassine’a i podwyższył prowadzenie Strasbourga na 2:0.

W 88. minucie trzecią bramkę dla gości zdobył Samir El Mourabet, któremu asystował Samuel Amo-Ameyaw. Gospodarze odpowiedzieli dwie minuty później. Rezerwowy Sota Nakamura po podaniu Ayumu Seko strzelił honorowego gola, ustalając wynik na 1:3.

Po spotkaniu El Mourabet przykładał większą wagę do wyniku drużyny niż do własnego trafienia. – Strzelanie goli zawsze cieszy. Teraz jednak liczą się trzy punkty i zespół – powiedział w wypowiedzi przytoczonej przez Alsa’Sports. Wyjaśniał też, jak piłkarze próbowali realizować wskazówki Matosa. – Staraliśmy się grać piłką tak, jak tego wymaga, wykorzystywać odpowiednie przestrzenie, działać we właściwym momencie i utrzymywać łączność między sobą – dodał.

Strasbourg zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Le Havre jest ostatnie, na 18. pozycji, i ma zaledwie dwa punkty. Po 12 spotkaniach bieżącego sezonu Ligue 1 gospodarze sobotniego meczu mają na koncie dwa remisy i dziesięć porażek.