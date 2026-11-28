Strasbourg pokonał Le Havre na wyjeździe
W sobotni wieczór, 28 listopada, Le Havre podejmowało Strasbourg na Stade Océane w meczu Ligue 1. Goście wygrali 3:1, a drogę do zwycięstwa otworzył im Conrad Harder, który trafił do siatki już w 7. minucie.
Jak podał dziennik „DNA”, Ismaël Doukouré doznał urazu lewej kostki po starciu z Djibrilem Ouziadem i nie mógł kontynuować gry.
Początek drugiej połowy przyniósł poważny problem gospodarzom. W 49. minucie czerwoną kartkę otrzymał Ally Samatta, przez co Le Havre musiało radzić sobie w dziesiątkę. Dziewięć minut później Sebastian Nanasi wykorzystał podanie Gessime’a Yassine’a i podwyższył prowadzenie Strasbourga na 2:0.
W 88. minucie trzecią bramkę dla gości zdobył Samir El Mourabet, któremu asystował Samuel Amo-Ameyaw. Gospodarze odpowiedzieli dwie minuty później. Rezerwowy Sota Nakamura po podaniu Ayumu Seko strzelił honorowego gola, ustalając wynik na 1:3.
Po spotkaniu El Mourabet przykładał większą wagę do wyniku drużyny niż do własnego trafienia. – Strzelanie goli zawsze cieszy. Teraz jednak liczą się trzy punkty i zespół – powiedział w wypowiedzi przytoczonej przez Alsa’Sports. Wyjaśniał też, jak piłkarze próbowali realizować wskazówki Matosa. – Staraliśmy się grać piłką tak, jak tego wymaga, wykorzystywać odpowiednie przestrzenie, działać we właściwym momencie i utrzymywać łączność między sobą – dodał.
Strasbourg zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Le Havre jest ostatnie, na 18. pozycji, i ma zaledwie dwa punkty. Po 12 spotkaniach bieżącego sezonu Ligue 1 gospodarze sobotniego meczu mają na koncie dwa remisy i dziesięć porażek.