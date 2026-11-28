Real Madryt kontra Deportivo Alavés – LaLiga EA Sports 2026/27 — Denis Doyle / getty Na zdjęciu: Real Madryt kontra Deportivo Alavés – LaLiga EA Sports 2026/27

Alaves wygrało z Realem 2:1. Martinez i Hidalgo zapewnili gościom zwycięstwo

Real Madryt w sobotni wieczór podejmował Deportivo Alavés w rozgrywkach La Ligi. Gospodarze musieli odrabiać dwubramkową stratę, a ostatecznie przegrali 1:2.

Wynik w 22. minucie otworzył Toni Martínez. Jego trafienie dało gościom prowadzenie, które utrzymali do końca pierwszej połowy.

Po przerwie Alavés zadało kolejny cios. W 61. minucie Mariano Díaz podał do Ángela Hidalgo, a ten podwyższył na 0:2. Real znalazł się w trudnym położeniu, ale osiem minut później odpowiedział. Jude Bellingham obsłużył Kyliana Mbappé, który zdobył bramkę kontaktową. Na wyrównanie gospodarzy już jednak nie było stać.

Przewaga Królewskich w statystykach była wyraźna. Mieli 77 procent posiadania piłki i oddali 27 strzałów przy zaledwie trzech próbach rywali. W uderzeniach celnych prowadzili 9:2, a Antonio Sivera zanotował sześć udanych interwencji.

José Mourinho po spotkaniu tłumaczył zmianę Ardy Gülera i wprowadzenie Carlosa Espí jako odpowiedź na sposób bronienia się gości. – Dlatego zmieniłem Ardę, brakowało nam obecności w polu karnym. Pomyślałem, że Espí będzie rozwiązaniem przeciwko tej drużynie – powiedział trener Realu, cytowany przez „La Vanguardię”.

Real Madryt – Deportivo Alavés 1:2 (0:1). Bramki: Mbappé 69′ – Martínez 22′, Hidalgo 61′.