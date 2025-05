Atletico szokuje. Chce wykraść gwiazdę FC Barcelony

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Ferran Torres znalazł się na radarze Atletico Madryt

Atletico Madryt to dzisiaj ekipa, która znajduje się w TOP 3 ligi hiszpańskiej. Co prawda drużyna Diegi Simeone nie ma już szans na to, aby wywalczyć mistrzostwo La Liga. Celem jest zatem utrzymanie trzeciego miejsca. Władze klubu natomiast myślami są już przy wzmocnieniach zaplanowanych na letnie okno transferowe, o czym donosi portal od Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że na liście życzeń klubu z Wanda Metropolitano znajduje się Ferran Torres, broniący barw FC Barcelony. 25-latek ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2027 roku. Co prawda piłkarz jest ważną częścią Barcy. Niemniej rywalizacja wewnątrz drużyny i kwestie finansowe mogą sprawić, że finalnie Ferran Torres zmieni barwy klubowe.

Ewentualna transakcja z udziałem reprezentanta Hiszpanii sprawiałby, że zwiększyłaby się rywalizacja w ofensywie Blaugrany. FerranTorres trafił do Barcy w styczniu 2022 roku z Manchesteru City. Zawodnik kosztował wówczas 55 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 28 milionów euro.

Ferran Torres wystąpił jak na razie w tej kampanii w 44 meczach. Zdobył w nich 19 bramek, notując też cztery gole. Ewentualną okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w najbliższą niedzielę. FC Barcelony zmierzy się wówczas z Realem Madryt w ramach 35. kolejki ligi hiszpańskiej. Potyczka zacznie się o godzinie 16:15.

