Ademola Lookman może zamienić Atalantę na Atletico Madryt

Atletico Madryt ma zamiar w trakcie kampanii 2025/2026 namieszać w czołówce ligi hiszpańskiej. Jednocześnie decydenci ekipy z La Liga są w trackie poszukiwania nowego zawodnika do ataku. Ciekawymi wieściami na ten temat podzieliło się „Corriere dello Sport”.

Znany włoski dziennik sportowy dał do zrozumienia, że Ademola Lookman znalazł się na liście życzeń ekipy z Wanda Metropolitano. Klub z Bergamo oczekuje za jedną ze swoich gwiazd mniej więcej 60 milionów euro.

Jasne jest jednak, że Atletico to nie jedyna ekipa, chcąca pozyskać piłkarza. Lookman znajduje się również na radarze SSC Napoli. Niemniej dużym wyzwaniem dla stron zainteresowanych graczem jest wycena piłkarza.

Lookman trafił do Atalanty w sierpniu 2022 roku z RB Lipsk za blisko 11 milionów euro. Wcześniej zawodnik bronił barw takich ekip jak: Leicester City, Fulham, Everton czy Charlton.

W ostatnim sezonie 27-letni zawodnik wystąpił łącznie w 40 spotkaniach. Zdobył w nich 20 bramek i zaliczył też siedem asyst. Aktualna umowa Lookmana z Atalantą obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Gdyby faktem stał się ruch reprezentanta Nigerii do hiszpańskiej drużyny, to Lookman miałby konkretnych rywali do gry w ataku. O miejsce w składzie mógłby rywalizować między innymi z takimi graczami jak: Julian Alvarez czy Alexander Sorloth.

