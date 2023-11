IMAGO / Newscom World Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz to jedna z największych gwiazd Aston Villi

Arsenal już w 2022 roku składał trzy oferty za Brazylijczyka

Dziś pomocnikiem interesują się też Manchester City czy Liverpool. Klub z Birmingham nie chce jednak pozbywać się podopiecznego

Aston Villa mówi “nie” sprzedaży swojego lidera do ligowych rywali

Unai Emery ewidentnie sprawdza się w roli szefa Aston Villi. Klub z Birmingham w rundzie jesiennej tego sezonu imponuje i udowadnia, że może osiągnąć cel, jakim jest zakotwiczenie w czołowej czwórce Premier League. Zresztą, po 13 kolejkach zajmuję właśnie czwartą lokatę, wyprzedzając, między innymi, Tottenham Hotspur, Manchester United czy Newcastle United.

Jedną z największych boiskowych gwiazd The Villans jest Douglas Luiz. Reprezentant Brazylii budził duże zainteresowanie na rynku transferowym już w 2022 roku. To wtedy Arsenal zderzył się ze ścianą, bowiem Aston Villa odrzuciła aż trzy oferty z północnego Londynu. Niedługo później pomocnik przedłużył umowę ze swoim pracodawcą. Ta miała odstraszyć potencjalnych kupców – obecnie obie strony wiąże kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Tyle, że obecnie zainteresowanie Luizem jest już znacznie większe. Jak donosi portal 90min, właściwie cała czołówka marzy o zakontraktowaniu 25-latka. Pyta o niego nawet Manchester City, z którego przecież trafił do Birmingham. Po dwuletnim wypożyczeniu w Gironie, Obywateli oddali piłkarza bez żalu za niespełna 17 milionów euro. Dziś chcieliby go odzyskać. Usługami piłkarza interesują się też Liverpool; nie słabnie też uwaga ze strony Kanonierów. Mimo tego The Villans nie zamierzają pozbywać się swojej gwiazdy. Uważa się, że to gracz zdolny poprowadzić drużynę do wielkich sukcesów. Z tego powodu w Birmingham planują odrzucać wszystkie oferty za swojego podopiecznego.

Luiz rozegrał w tym sezonie już 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i trzy asysty.

