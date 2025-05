fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Gabriel Sara na celowniku Aston Villi i Manchesteru City

Aston Villa ma plan, aby w trakcie letniej sesji transferowej wzmocnić się w środku pola. Ciekawe wieści na temat planów transferowych ekipy z Birmingham przekazał portal CaughtOffside.

Źródło przekonuje, że Gabriel Sara znajduje się na radarze Aston Villi. Tym samym kolejny klub z Premier League zainteresował się brazylijskim pomocnikiem, broniący barw Galatasaray. Wcześniej chęć pozyskania zawodnika wykazywał Manchester City.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sama transakcja z udziałem Sara nie będzie łatwa do zrealizowania. Piłkarz ma kontrakt z tureckim klubem ważny do końca czerwca 2029 roku. W każdym razie perspektywa ponownej gry w lidze angielskiej może działać na wyobraźnie piłkarza. W przeszłości reprezentował barwy Norwich City.

Jasne jest, że działaczy tureckiego niechętnie podchodzą do rozwiązania ze sprzedażą Sara. Niemniej jeśli pojawi się chętny gotowy wyłożyć 40 milionów euro, to może nie mieć wyjścia i pożegnać się z graczem. Ogólnie oprócz Aston Villi i ekipy z Etihad Stadium także Everton zainteresował się 25-latkiem, który jest skłonny wrócić do Anglii.

Gabriel Sara to środkowy pomocnik, który w tej kampanii udowodnił, że nie przeraża go odpowiedzialności za grę na siebie. W tym sezonie wystąpił w 42 meczach, notując w nich dwa trafienia i osiem kluczowych podań.

Zobacz także: Latem rewolucja w Realu? Gigant planuje budowę nowej potęgi