Aston Villa musi działać szybko. Rashford na celowniku znanego klubu

Marcus Rashford latem ponownie może zmienić klub. Jeśli Aston Villa nie zdecyduje się na wykup piłkarza, do gry ma wkroczyć inny zespół z Premier League. Jak twierdzi The Sun, poważną opcją jest Crystal Palace.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Crystal Palace uważnie śledzi sytuację Marcusa Rashforda

Aston Villa w styczniu wykorzystała fakt, że Marcus Rashford popadł w konflikt ze szkoleniowcem Manchesteru United i wypożyczyła Anglika do końca sezonu. W umowie znalazła się także możliwość wykupu piłkarza po zakończeniu wypożyczenia. Jeśli będą chcieli zatrzymać go w klubie, muszą wyłożyć na stół 40 milionów funtów.

Na ten moment przyszłość wychowanka Czerwonych Diabłów stoi pod znakiem zapytania. The Villans nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, zaś na Old Trafford nie ma po co wracać. Klub z czerwonej części Manchesteru zdecydował, że latem definitywnie chce się pożegnać z 27-latkiem. Niespodziewanie w obliczu niepewnej sytuacji zawodnika do gry wkroczył inny zespół z Premier League.

Najnowsze doniesienia portalu The Sun mówią o tym, że Rashford znalazł się pod baczną obserwacją Crystal Palace. Orły przyglądają się sytuacji piłkarza i zamierzają ruszyć po gwiazdę, gdy Aston Villa zrezygnuje z możliwości wykupu. Drużyna z Selhurst Park jest świadoma, że aby przyciągnąć do siebie piłkarza o takiej klasie, musi zatrzymać w zespole największe gwiazdy. Jeśli w Londynie zostaną tacy gracze jak Adam Wharton, Eberechi Eze czy Jean-Philippe Mateta, to przekonanie Anglika do transferu nie powinno być żadnym problemem.

Rashford na wypożyczeniu w Aston Villi pokazuje się z dobrej strony. W 14 meczach zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst. Razem z resztą zespołu dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie o awans do półfinału rywalizują z PSG. Pierwsze starcie zakończyło się porażką (1:3).