Man United nie zmienia zdania ws. Rashforda. Decyzja zapadła

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford bez przyszłości w Manchesterze United

Manchester United w ostatnich miesiącach podjął kilka bardzo ważnych decyzji dot. pierwszego składu. Z klubem pożegnało się kilku wychowanków. Latem ubiegłego roku odszedł m.in. Scott McTominay, który został sprzedany do SSC Napoli. Pół roku później nowy menadżer “Czerwonych Diabłów” popadł w konflikt z Marcusem Rashfordem, co zakończyło się wypożyczeniem do Aston Villi.

Wychowanek klubu z Old Trafford w drużynie z Birmingham ma spędzić czas do końca sezonu. Później oczekuje się, że wróci do macierzystego zespołu. Jednak w ekipie 20-krotnych mistrzów Anglii nie wiążą z nim przyszłości, wobec czego podjęto ważną decyzję.

Zobacz wideo: Manchester United

Z informacji portalu Manchester Evening News wynika, że Rashford nie zostanie włączony ponownie do składu, gdy wróci z wypożyczenia. Choć kibice sugerują, że Anglik powinien otrzymać szansę, to Ruben Amorim nie zamierza zmieniać zdania ws. przyszłości 27-latka. Portugalski trener ma wątpliwości dotyczące podejścia piłkarza do treningów, a ponadto nie pasuje do jego systemu.

Brytyjskie media piszą o tym, że Rashford prawdopodobnie zostanie wykupiony przez Aston Villę. Problemem jest jednak wycena zawodnika, bowiem Manchester United oczekuje ok. 40 milionów funtów. W związku z tym “The Villans” planują przystąpić do negocjacji, aby ustalić zdecydowanie niższą kwotę, która zadowoli obie strony.

Jak na razie Rashford w barwach Aston Villi rozegrał 10 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty.