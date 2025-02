Aston Villa podjęła decyzję ws. Rashforda i Asensio. Emery dał zielone światło

Every Second Media / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery, Marcus Rashford i Marco Asensio

Aston Villa przygotowuje ofertę za Rashforda i Asensio

Aston Villa opracowuje strategię wykupu Marcusa Rashforda na stałe. 27-latek już udowadnia swoją wartość w drużynie Unaia Emery’ego. Jednak, zanim dojdzie do możliwego transferu za dużą kwotę, Rashford będzie musiał utrzymać równy poziom gry, aby przekonać klub do definitywnego wykupu z Manchesteru United.

Środowisko i skład, które Emery zbudował w Aston Villi to idealne miejsce dla Anglika, by wrócić do najwyższej formy. Rashford musi spełniać wymagania menedżera i udowodnić swoją wartość, zwłaszcza po wcześniejszych krytycznych ocenach ze strony Rubena Amorima.

Od momentu dołączenia do zespołu Rashford rozegrał cztery mecze, w tym jeden od pierwszej minuty, notując dwie asysty i pokazując się z bardzo dobrej strony.

Aston Villa będzie planuje wykupić go po sezonie. Jednak jeśli Rashford utrzyma wysoką formę, United będzie chciało za niego ogromną sumę.

Aston Villa planuje także transfer Marco Asensio, który dołączył do zespołu w zimowym okienku transferowym na zasadzie wypożyczenia z PSG. Emery jest pod wrażeniem gry i postawy Hiszpana na treningach, dlatego klub chce go zatrzymać na stałe. Doświadczenie 29-latka zdobyte w Realu Madryt i PSG jest postrzegane jako cenny atut dla drużyny. Francuski klub jest otwarty na sprzedaż Asensio.

