PSG oferuje 135 mln euro za gwiazdę Premier League. To byłby sensacyjny transfer

Paris Saint-Germain oferuje 135 milionów euro za Declana Rice’a - podaje Fichajes. Arsenal nie zamierza go puszczać za mniej niż 160 milionów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

135 milionów euro za Declana Rice’a

Arsenal otrzymał ofertę opiewającą na 135 milionów euro za Declana Rice’a, ale klub jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza go sprzedawać za mniej niż 160 milionów euro 26-letni Anglik dołączył do Arsenalu w 2023 roku za ponad 115 milionów euro z West Hamu. Szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników drużyny Mikela Artety.

Paris Saint-Germain miało złożyć propozycję w wysokości 135 milionów euro plus bonusy. Kanonierzy są jednak nieugięci. Klub uważa, że wartość Rice’a, biorąc pod uwagę jego jakość i potencjał, jest znacznie wyższa.

Reprezentant Anglii od momentu przybycia do Londynu stał się kluczowym elementem układanki Artety, imponując solidnością w środku pola, odbiorami i inteligencją taktyczną. Choć Rice jest zadowolony z pobytu w Arsenalu, oferta PSG jest kuszącą propozycją.

Kanonierzy jednak stanowczo odrzucają możliwość sprzedaży swojego gwiazdora. Klub chce walczyć o mistrzostwo Anglii i sukces w europejskich pucharach.

Rice już teraz jest uznawany za jednego z najlepszych pomocników na świecie, a jego wartość rynkowa wciąż rośnie. Jeśli angielski klub zdecyduje się na sprzedaż, może zażądać ogromnej kwoty.

Na ten moment przyszłość środkowego pomocnika leży w rękach Arsenalu. Anglik rozegrał w tym sezonie 35 spotkań, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował siedem asyst.

