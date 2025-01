Aston Villa chce obrońcę z La Liga. Zaliczył fatalny pobyt w Anglii

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery, Loic Bade

Aston Villa rusza po obrońcę z Sevilli

Aston Villa rywalizuje na trzech frontach. Podopieczni Unaia Emery’ego rywalizują w Premier League, Lidze Mistrzów i Pucharze Anglii. Po 20. kolejkach The Villans zajmują 8. miejsce w rodzimych rozgrywkach, a do pozycji gwarantującej udział w LM tracą tylko cztery punkty. Natomiast w fazie ligowej Champions League po sześciu meczach plasują się na wysokiej, 6. lokacie. Z kolei w FA Cup w 1/16 finału zmierzą się w Tottenhamem.

Wideo: Aston Villa – sezon 2024/25

Włodarze klubu z Birmingham są świadomi tego, że Emery potrzebuje szerokiej kadry. Na Villa Park lada chwila zamelduje się Donyell Malen – Borussia Dortmund zaakceptowała propozycję Anglikow. Ofensywa to oczywiście nie jest jedyna formacja, którą chce wzmocnić Aston Villa. L’Équipe donosi, że z Birmingham popłynęła ofertą z obrońcę, który aktualnie występuje w Sevilli.

Na celowniku The Villans znalazł się Loic Bade. 24-latek w lecie 2023 roku został sprowadzony przez Andaluzyjczyków z Rennes za 12 milionów euro. Teraz chętni na jego pozyskanie muszą wyłożyć już 38 milionów więcej. Francuz w swoim CV ma pobyt w Premier League, ale… nie ma ani jednego występu na angielskich boiskach. We wrześniu 2022 roku Nottingham Forest wypożyczyło go z drużyny Les Rouges et Noirs na cały sezon, ale już w zimie środkowy defensor został odesłany do ojczyzny. Steve Cooper nie pozwolił mu zadebiutować. – To był jeden z najgorszych momentów w mojej karierze – przyznał Bade.