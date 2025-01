dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Borussia dopina sprzedaż Holendra

W lecie 2021 roku Borussia Dortmund zapłaciła PSV 30 milionów euro za Donyella Malena. Reprezentant Holandii do tej pory rozegrał 132 spotkania, w których strzelił 39 goli i zanotował 20 asyst. Na Signal Iduna Park nie są w pełni zadowoleni z rozwoju 25-latka, dlatego nie zamierzają zatrzymać go w klubie. Tę sytuację chce wykorzystać ekipa z Premier League, która w ten sposób zamierza wzmocnić swoją ofensywę.

Jak informuje Florian Plettenberg, Aston Villa złożyła ofertę transferu definitywnego Malena. Borussia miała ją zaakceptować. Na konto BVB ma wpłynąć 25 milionów euro kwoty stałej i pięć milionów euro w formie bonusów, z czego trzy miliony będą gwarantowane. Finalizacja negocjacji jest o krok – obie strony zgodziły się co do wcześniej wspomnianych warunków. Do zamknięcia rozmów pozostały tylko “szczegóły”.

Aktualnie o sile ognia The Villans stanowią tacy piłkarze, jak Ollie Watkins, Jhon Duran, Leon Bailey, Jaden Philogene czy Morgan Rogers. Możemy spodziewać się, że po sezonie z Villa Park pożegna się Durann – Malen w pewnym sensie zrekompensuje ekipie z Birmingham część tej straty. Natomiast teraz Holender ma pomóc drużynie Unaia Emery’ego w walce na trzech frontach, czyli w Premier League, Lidze Mistrzów i FA Cup.