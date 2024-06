News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sergio Gomez

Sergio Gomez zamieni Manchester na Rzym?

Sergio Gomez w sierpniu 2022 roku za 15 milionów euro przeszedł z Anderlechtu Bruksela do Manchesteru City. Lewy obrońca dotychczas nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie zespołu The Citizens i wszystko wskazuje na to, że w letnim okienku transferowym opuści Etihad Stadium. Boczny defensor nie może jednak narzekać na brak zainteresowania, a najnowsze informacje w sprawie przyszłości zawodnika przekazali Fabrizio Romano oraz Matteo Moretto.

Według wspomnianych dziennikarzy zapytanie do Manchesteru City odnośnie do sytuacji Sergio Gomeza złożyła włoska AS Roma, która od dawna szuka wzmocnienia właśnie na boku boiska. To jednak nie jedyna drużyna, która zabiega o byłego młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii.

23-letni lewy obrońca może bowiem wrócić do ojczyzny i ponownie występować na murawach La Ligi. Byłemu piłkarzowi Hueski, Espanyolu oraz Barcelony przyglądają się Real Betis, a także Real Sociedad.

Bilans Sergio Gomeza w minionym sezonie to zaledwie 15 meczów i 1 asysta. Gdy spojrzymy na minuty, to wygląda to jeszcze gorzej, ponieważ boczny defensor na boisku spędził łącznie tylko 449 minut.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia hiszpańskiego piłkarza na 10 milionów euro.