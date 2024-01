Wypożyczenie Angelino z Lipska do Galatasaray Stambuł zostanie skrócone i lewy obrońca na tej samej zasadzie przeniesie się do Romy. Wszystko jest już ustalone - podaje Fabrizio Romano.

IMAGO / Frederikke Jensen / Gonzales Photo Na zdjęciu: Angelino

Angelino zostanie nowym zawodnikiem Romy

27-latek w przyszłym tygodniu przejdzie testy medyczne

Tym samym skrócone zostanie wypożyczenie defensora do Galatasaray Stambuł

Angelino zasili szeregi Romy, to były gracz Manchesteru City

Angelino w ostatnim letnim okienku transferowym został wypożyczony z Lipska do Galatasaray Stambuł. Lewy obrońca sezonu nie dokończy jednak w tureckim zespole, ponieważ jego pobyt w drużynie Lwów zostanie skrócony.

Fabrizio Romano poprzez swoje słynne powiedzenie “here we go” potwierdził bowiem przeprowadzkę hiszpańskiego defensora do Romy. 27-latek przejdzie do włoskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 6 milionów euro.

Wychowanek Deportivo La Coruna, który w latach 2013-2019 był piłkarzem Manchesteru City, w przyszłym tygodniu stawi się w Rzymie na testach medycznych. Angelino w 19 meczach tej kampanii strzelił 1 bramkę i zaliczył tyle samo asyst.

Lewy obrońca na Stadio Olimpico o skład może rywalizować m.in. z Nicolą Zalewskim.