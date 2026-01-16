Roma wzmocniła ofensywę. Nowy ruch ma znaczenie

11:28, 16. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / AS Roma

AS Roma od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Gian Piero Gasperini, znów jest w czołówce Serie A. O jeszcze lepsze wyniki Giallorossich ma natomiast zadbać nowy napastnik.

Gian Piero Gasperini
fot. Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Donyell Malen został zawodnikiem AS Roma

AS Roma po rozegraniu dwudziestu spotkań ligowych w tej kampanii ma na swoim koncie 39 punktów. Stołeczna ekipa wciąż liczy się zatem w grze o najwyższe cele. Klub opublikował natomiast komunikat związany z pozyskaniem nowego zawodnika.

„Klub AS Roma z radością ogłasza pozyskanie Donyella Malena z Aston Villi. Malen zostaje wypożyczony z opcją wykupu. 26-letni napastnik grał wcześniej w PSV Eindhoven, Borussii Dortmund oraz Aston Villi. Rozegrał 294 mecze i strzelił 104 gole we wszystkich rozgrywkach dla tych klubów” – brzmi wiadomość przekazana przez biuro prasowe ekipy ze Stadio Olimpico.

49-krotny reprezentant Holandii w tym sezonie wystąpił jak dotąd w 29 spotkaniach. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował również dwa kluczowe podania. Na boisku piłkarz spędził ponad 1100 minut.

Malen we włoskiej ekipie o miejsce w składzie może rywalizować z takimi zawodnikami jak Paulo Dybala czy Matias Soule. Na podobnej pozycji może występować również Artem Dovbyk. Ukrainiec zmaga się jednak obecnie z kontuzją.

Roma w najbliższy weekend rozegra spotkanie w ramach 21. kolejki Serie A. Rzymianie zmierzą się na wyjeździe z Torino. Mecz odbędzie się w niedzielę, 18 stycznia, o godzinie 18:00. W dwóch ostatnich potyczkach pomiędzy tymi drużynami za każdym razem górą byli Turyńczycy. Wcześniej natomiast, w trzech starciach z rzędu, zwyciężali Giallorossi.

