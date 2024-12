Juventus w styczniu wypuści pomocnika. Kluby z La Liga chcą Brazylijczyka

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Artur Melo opuści Starą Damę

Juventus pozyskał Arthura Melo z Barcelony we wrześniu 2020 roku za kwotę 80 milionów euro. Brazylijczyk miał stać się kluczowym elementem środka pola Starej Damy. Nigdy jednak w pełni nie udowodnił, że jest wart tak dużej inwestycji. W kolejnych latach jego kariera w Turynie była daleka od oczekiwań, co doprowadziło do kolejnych wypożyczeń. Najpierw trafił do Liverpoolu, gdzie zmagał się z kontuzjami, a następnie do Fiorentiny.

Według czwartkowych doniesień aż trzy zespoły z La Liga są rozważają pozyskanie zawodnika już w styczniowym okienku transferowym. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do lata 2026 roku i przyciągnął uwagę klubów hiszpańskich.

Jak podaje Gianluca Di Marzio, zainteresowanie Arthurem wykazują Valencia, Sevilla i Villarreal. Wszystkie te drużyny rozważają wypożyczenie piłkarza, co wydaje się bardziej realnym scenariuszem niż transfer definitywny.

Dla Arthura powrót do Hiszpanii mógłby być szansą na regularne występy. W latach 2018-2020 grał w Barcelonie, w której zdobył mistrzostwo La Liga i Superpuchar Hiszpanii. 28-latek jest wychowankiem Gremio Porto Alegre. W reprezentacji Brazylii rozegrał 22 mecze.