Arsenal rozwścieczył Aston Villę

Arsenal nie zrezygnował z walki o mistrzostwo Anglii. Wprawdzie przewaga Liverpoolu to sześć punktów, a na dodatek The Reds rozegrali o jeden mecz mniej, ale Kanonierzy pozostają w grze o tytuł. Jednak bez skutecznego napastnika drużyna Mikela Artety nawet nie ma co myśleć rywalizacji z ekipą Arne Slota. Dlatego londyńczycy postanowili złożyć konkretną propozycję za gwiazdę ligowego rywala.

Kto miałby zostać nowym snajperem The Gunners? Na celowniku stołecznego zespołu znalazł się Ollie Watkins. Arsenal zaoferował nieco ponad 70 milionów euro za reprezentanta Anglii. Astona Villa błyskawicznie zareagowała i przekazała włodarzom klubu z The Emirates, że nie zamierza zgadzać się na takie warunki. Matt Law zdradził, że The Villans są wściekli na władze Kanonierów.

Arsenal rozpoczął negocjacje w wyjątkowo niekorzystnym momencie, a więc tuż przed kluczowym dla Aston Villi meczem w Lidze Mistrzów. Ekipa Unaia Emry’ego balansuje na granicy czołowej ósemki i walczy o bezpośredni awans do 1/8 finału. W ostatnim spotkaniu jej rywalem jest Celtic.

Z Birmingham w tym okienku pożegna się jeden napastnik. Wydaje się, że będzie to Jhon Duran, który jest bliski przenosin do Al-Nassr.