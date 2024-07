fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona

Kounde nie trafi do Arsenalu

Barcelona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, stąd ograniczone możliwości na rynku transferowym. Latem zamierza bardzo poważnie się wzmocnić, lecz wiąże się to również z nieuniknionymi pożegnaniami. Tylko kilku piłkarzy Blaugrany ma status niemożliwych do sprzedaży, a pozostali mogą odejść, jeśli pojawi się satysfakcjonująca oferta. Arsenal swego czasu zainteresował się osobą Julesa Kounde, a nawet złożył za niego zapytanie. Z uwagi na bogactwo kadrowe w defensywie Blaugrana była skłonna rozstać się z Francuzem, choć oczywiście wolała zatrzymać go kosztem sprzedania kogoś innego.

Okazuje się, że kibice Barcelony nie muszą obawiać się odejścia Kounde. Arsenal wycofał się z jakichkolwiek prac nad tym transferem, gdyż finalizuje transakcję z udziałem Riccardo Calafioriego. Reprezentant Włoch pozostaje priorytetem Kanonierów i jest bliski dołączenia na Emirates Stadium. Jakiekolwiek działania w kierunku sprowadzenia Kounde do Londynu nie będą więc prowadzone.

Barcelona musi tego lata pożegnać więcej niż jednego środkowego obrońcę. Z obecnej kadry na tej pozycji mogą grać Ronald Araujo, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia oraz Mikayil Faye, a w dodatku w razie potrzeby wystąpi tam również właśnie Kounde.

