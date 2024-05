Arsenal wybrał główny cel transferowy. Szykuje się wielki wydatek

Arsenal planuje wzmocnić swój skład w letnim oknie transferowym. Jak informuje serwis Give Me Sport, głównym celem Kanonierów stał się Pedro Neto.

Źródło: Give Me Sport

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Pedro Neto głównym celem transferowym Arsenalu

Sezon 2023/2024 był dla Arsenalu naprawdę udany, ale mimo tego kibice mogą czuć małe rozczarowanie. Kanonierzy zakończyli rozgrywki bez żadnego trofeum, będąc bardzo blisko mistrzostwa Anglii, które ostatecznie powędrowało do gabloty Manchesteru City.

Wysoki poziom pod wodzą Mikela Artety jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Jednak władze Arsenalu zdają sobie sprawę, że do osiągnięcia spektakularnych sukcesów potrzebne będą wzmocnienia. W związku z tym Kanonierzy planują działania w letnim oknie transferowym.

Najnowsze informacje o celach ekipy z Emirates Stadium przekazał serwis Give Me Sport. Według tego źródła na radarze znalazł się Pedro Neto z Wolverhampton Wanderers. Ponoć jest to priorytetowy ruch dla Kanonierów, którzy chcieliby pozyskać uniwersalnego piłkarza do linii ataku.

Portugalczyk może występować na obu skrzydłach w środku pola i na szpicy. W sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 24 mecze, zdobył w nich 3 gole i zanotował 11 asyst. Nie jest to rewelacyjny wynik, ale większość rozgrywek piłkarz stracił z powodu kontuzji uda.

Pedro Neto jest wyceniany na około 55 milionów euro i zapewne tyle trzeba będzie za niego zapłacić. Jednak niewykluczone, że Wolves zwiększy swoje oczekiwania, jeśli w grze o transfer pojawią się kolejne kluby.

