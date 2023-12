Wiele wskazuje na to, że w zimowym okienku transferowym Arsenal rozstanie się z trzema zawodnikami. Kanonierzy są gotowi wysłuchać ofert za Takehiro Tomiyasu i Reissa Nelsona, a Mohamed Elneny wzbudza zainteresowanie klubów z Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Źródło: Fabrizio Romano, Sun on Sunday, Sunday Mirror

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Brentford FC - Arsenal FC

Arsenal w najbliższym okienku może opuścić trzech piłkarzy

Dwóch zawodników ma udać się na wypożyczenia, a jeden najprawdopodobniej zostanie sprzedany

Mohamed Elneny jest łączony z kilkoma klubami z Turcji

Arsenal łączony z trzema transferami z klubu

Arsenal walczy na trzech frontach. Kanonierzy rywalizują w Premier League, Lidze Mistrzów i Pucharze Anglii. W lidze zajmują czwarte miejsce, w Champions League w 1/8 finału zmierzą się z FC Porto, a w 1/32 finału FA Cup trafili na Liverpool. To oznacza, że muszą dysponować szeroką i wyrównaną kadrą.

Jednak na razie więcej mówi się o potencjalnych rozstaniach z The Emirates. Szeregi The Gunners może opuścić przynajmniej trzech zawodników. W tym gronie znaleźli się Takehiro Tomiyasu, Reiss Nelson i Mohamed Elneny. Japończyk i Anglik są łączeni z transferami czasowymi – Arsenal ma być gotowy wysłuchać ofert wypożyczeń za ten duet, o czym informują możemy przeczytać w Sun on Sunday i Sunday Mirror.

Z kolei Egipcjanin ma pożegnać się z Londynem na zasadzie transferu definitywnego. Jego usługami zainteresowane są kluby z Turcji, w tym Trabzonspor, Besiktas, Galatasaray, a także ekipy z Saudi Pro League, o czym informuje Fabrizio Romano.