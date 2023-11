IMAGO / Nigel Bramley Na zdjęciu: Fabio Vieira

Fabio Vieira latem zamienił FC Porto na Arsenal

Portugalczyk kosztował 35 milionów euro

Do tej pory nie oczarował Mikela Artety i może trafić na wypożyczenie

Fabio Vieira ma trafić na wypożyczenie do Marsylii

Fabio Vieira to jedna ze wschodzących gwiazd portugalskiej piłki. 23-latek czarował w FC Porto, ale po przenosinach do Arsenalu za 35 milionów euro nie może przebić się do pierwszego składu. W związku z tym Kanonierzy rozważają wypożyczenie piłkarza. Wydaje się, że będzie to najlepsze rozwiązanie, spoglądając na konkurencję w składzie Mikela Artety.

Portugalczyk występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. W tym sezonie zagrał w 14 meczach, ale w większości wchodził z ławki. Zanotował dwie bramki i trzy asysty, co jest naprawdę dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że na koncie ma 507 minut.

Fabio Vieira zimą może udać się na wypożyczenie. Według The Mirror Portugalczykiem zainteresowany jest Olympique Marsylia, który szuka wzmocnień do środka pola.

