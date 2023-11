IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior nie ma miejsca w składzie Arsenalu

Polak jest łączony z odejściem z Kanonierów

Obrońca znalazł się na liście życzeń AC Milan

Milan chce Kiwiora. Jak odpowie Arsenal?

Jakub Kiwior po transferze ze Spezii do Arsenalu nie zdołał przebić się do pierwszego składu. Mikel Arteta zwykł stawiać na innych zawodników, a polski obrońca odgrywa marginalną rolę w zespole.

Media spekulują, że Kiwior może wkrótce odejść z Arsenalu. Ponoć najbardziej prawdopodobną opcją jest wypożyczenie. W ostatnim czasie media rozpisywały się na temat zainteresowania AS Romy. Jose Mourinho, zdaniem mediów, jest fanem talentu Kiwiora i chętnie zobaczyłby Polaka w składzie Giallorossich.

Okazuje się, że AS Roma to nie jedyny włoski klub zainteresowany graczem Arsenalu. W Serie A pamiętają jego dobre występy z czasów gry dla Spezii. Zdaniem La Gazzetty dello Sport AC Milan widzi spore wzmocnienie w Kiwiorze. Włoscy dziennikarze zauważają, że Polak może grać na środku, jak i boku defensywy, co dałoby wiele możliwości w defensywie. Ponadto ich zdaniem Rossoneri mogą wykorzystać fakt, że Kiwior nie dostaje zbyt wielu szans na grę.

