Arsenal rozmawia z Ajaxem. Pomocnik może zmienić klub

Norgaard celem numer jeden Ajaxu Amsterdam
Ajax rozpoczął rozmowy z Arsenalem w sprawie pozyskania Christiana Norgaarda. Duńczyk ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku, jednak jego obecna sytuacja w Londynie sprzyja transferowym spekulacjom. Klub z Amsterdamu chce wzmocnić skład przed walką o mistrzostwo Eredivisie i szuka piłkarza, który wniesie doświadczenie oraz porządek w grze defensywnej.
Pomocnik przeżywa trudny sezon pod względem sportowym. Mimo uznanej pozycji i solidnej reputacji wystąpił dotąd jedynie trzykrotnie w Premier League. Konkurencyjna linia pomocy Arsenalu znacząco ograniczyła jego rolę, co skłania go do rozważenia zmiany otoczenia.
Ajax widzi w nim idealnego kandydata do roli defensywnego pomocnika. Norgaard ma na koncie trzydzieści dziewięć występów w reprezentacji Danii. Przez lata zbierał doświadczenie w Premier League oraz Bundeslidze. To dokładnie profil zawodnika, który ma uporządkować grę zespołu i nadać jej odpowiednią strukturę.
Z informacji płynących z Holandii wynika, że sam piłkarz jest otwarty na przenosiny do Amsterdamu. Przyciąga go perspektywa regularnej gry oraz ważna rola w drużynie. Dla trzydziestojednoletniego pomocnika to szansa na nowy etap kariery.
Ajax musi jednak liczyć się z poważną konkurencją. Sytuację monitorują Eintracht Frankfurt oraz Borussia Dortmund.
