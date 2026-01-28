Arsenal rozmawia z Ajaxem. Pomocnik może zmienić klub

Ajax rozpoczyna zimową ofensywę transferową, której celem jest wzmocnienie środka pola przed decydującą fazą sezonu. Na szczycie listy życzeń znalazł się Christian Norgaard z Arsenalu, donosi CaughtOffside.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Norgaard celem numer jeden Ajaxu Amsterdam

Ajax rozpoczął rozmowy z Arsenalem w sprawie pozyskania Christiana Norgaarda. Duńczyk ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku, jednak jego obecna sytuacja w Londynie sprzyja transferowym spekulacjom. Klub z Amsterdamu chce wzmocnić skład przed walką o mistrzostwo Eredivisie i szuka piłkarza, który wniesie doświadczenie oraz porządek w grze defensywnej.

Pomocnik przeżywa trudny sezon pod względem sportowym. Mimo uznanej pozycji i solidnej reputacji wystąpił dotąd jedynie trzykrotnie w Premier League. Konkurencyjna linia pomocy Arsenalu znacząco ograniczyła jego rolę, co skłania go do rozważenia zmiany otoczenia.

Ajax widzi w nim idealnego kandydata do roli defensywnego pomocnika. Norgaard ma na koncie trzydzieści dziewięć występów w reprezentacji Danii. Przez lata zbierał doświadczenie w Premier League oraz Bundeslidze. To dokładnie profil zawodnika, który ma uporządkować grę zespołu i nadać jej odpowiednią strukturę.

Z informacji płynących z Holandii wynika, że sam piłkarz jest otwarty na przenosiny do Amsterdamu. Przyciąga go perspektywa regularnej gry oraz ważna rola w drużynie. Dla trzydziestojednoletniego pomocnika to szansa na nowy etap kariery.

Ajax musi jednak liczyć się z poważną konkurencją. Sytuację monitorują Eintracht Frankfurt oraz Borussia Dortmund.

Zobacz również: Juventus planuje letnie wzmocnienia. Dwóch piłkarzy na radarze