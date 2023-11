IMAGO / Picture Point Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Benjamin Sesko może trafić zimą do Arsenalu

Napastnik Lipska gra w Bundeslidze zaledwie kilka miesięcy

Słoweniec wcześniej był piłkarzem RB Salzburg

Benjamina Sesko może znowu zmienić klub

Benjamin Sesko jest obserwowany przez skautów Arsenalu Londyn. Klub z Premier League bacznie monitoruje postępy zawodnika. Według angielskich mediów “Kanonierzy” mogą próbować wykonać kilka telefonów do niemieckiego klubu, aby sprawdzić możliwość realizacji transferu. Słoweniec trafił do Lipska przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Były klub snajpera, czyli RB Salzburg otrzymał za piłkarza 24 miliony euro. W tym sezonie 20-latek zagrał w 16 meczach, w których strzelił 6 bramek.

Reprezentant Słowenii mimo zaledwie 20 lat na karku zdążył już wystąpić w drużynie narodowej 25 razy. Strzelił w kadrze 10 bramek. Przed przejściem do Bundesligi przyciągał zainteresowanie ze strony wielu klasowych drużyn. Sesko był łączony między innymi z Realem Madryt, Manchester United czy Juventusem. Ostatecznie Salzburg oddał go do pokrewnego klubu ze stajni Red Bulla. Obecny kontrakt piłkarza z “Bykami” obowiązuje do czerwca 2028 roku, a portal transfermarkt wycenia zawodnika na 30 milionów euro.