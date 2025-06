Arsenal nie ukrywa tego, że ma zamiar sfinalizować latem tego roku transfer z udziałem Rodrygo. AS ujawnił natomiast, co powstrzymuje Brazylijczyka przed ruchem do Premier League.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Rodrygo nie dla Arsenalu? Finanse przeszkodą w finalizacji transakcji

Arsenal ma ambitny plan, aby sfinalizować transfer z udziałem nowego gracza do ofensywy. W mediach nie brakuje spekulacji na temat Rodrygo z Realu Madryt. Tymczasem nowe wieści w sprawie zawodnika przekazał AS.

Źródło daje do zrozumienia, że londyński klub jest zdecydowany na ruch z udziałem piłkarza. Wyzwaniem trudnym do zrealizowania Arsenalu są jednak zarobki Rodrygo. Brazylijczyk może liczyć w szeregach giganta La Liga na pensję na poziomie siedmiu-ośmiu milionów euro rocznie, co ogólnie nie mieści się w skali płac The Gunners. Sprawy z udziałem transakcji z zawodnikiem nie ułatwia też jego wycena, która ma wynieść mniej więcej ponad 90 milionów euro.

Reprezentant Brazylii ma za sobą kampanię, w której rozegrał łącznie 51 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Rodrygo strzelił w nich 14 goli i zaliczył też 10 kluczowych podań. Aktualna umowa piłkarza z klubem z Madrytu obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Jasne jest od dłuższego czasu, że przedstawiciel Premier League pilnie szuka nowego napastnika. Wpływ na to mają między innymi kłopoty zdrowotne Gabriela Jesusa. 28-latek nabawił się kontuzji zerwania więzadła krzyżowego i na boisko będzie mógł wrócić dopiero w ostatnim kwartale 2025 roku.

Rodrygo to z kolei gracz, który trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w lipcu 2019 roku. Wcześniej bronił barw Santosu. Real na transfer wyłożył wówczas 45 milionów euro.

