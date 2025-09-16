Arsenal pracuje nad zatrzymaniem gwiazdy. Real Madryt i PSG naciskają na transfer

Arsenal przyspieszył działania w sprawie podpisania nowego kontraktu z Williamem Salibą. Według "CaughtOffside", Real Madryt i PSG mocno naciskają na transfer francuskiego obrońcy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nowy kontrakt Saliby priorytetem Arsenalu. Francuski obrońca wzbudza spore zainteresowanie

Arsenal szybko otrząsnął się po bolesnej porażce na Anfield Road z Liverpoolem (0:1), pokonując w kolejnym meczu Nottingham Forest (3:0). Dwie bramki dla Kanonierów zdobył Martin Zubimendi. Spotkanie na Emirates Stadium opuścił William Saliba, który obecnie dochodzi do siebie po kontuzji stawu skokowego.

Londyński klub prowadzi rozmowy o przedłużeniu kontraktu Saliby, który obowiązuje obecnie do czerwca 2027 roku. Rozmowy prowadzi dyrektor sportowy Andrea Berta. W ostatnich tygodniach negocjacje przyspieszyły, ponieważ klub chce uniknąć sytuacji, w której obrońca wejdzie w ostatni rok kontraktu bez jasnej informacji o swojej przyszłości.

Nie jest tajemnicą, iż Real Madryt od dłuższego czasu uważnie obserwuje rozwój sytuacji Saliby. Hiszpański gigant czeka na moment, gdy kontrakt Francuza z Arsenalem zacznie wygasać i angielski klub poczuje presję sprzedaży. Królewscy nadal rozważają złożenie poważnej oferty. Również PSG śledzi sytuację obrońcy. Arsenal jest gotowy zaoferować Salibie warunki kontraktu odzwierciedlające znaczenie dla zespołu.

Saliba dołączył do Arsenalu w 2019 roku z francuskiego St. Etienne, a następnie był wypożyczany do OGC Nice i Olympique’u Marsylii. Obecnie jego wartość rynkowa, według serwisu Transfermarkt.de, wynosi 80 milionów euro. Francuz, który ma korzenie kameruńskie, rozegrał w londyńskim klubie łącznie 137 meczów, w których zdobył siedem bramek.