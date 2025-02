Arsenal poznał wycenę za napastnika. To będzie głośny transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Moise Kean celem transferowym Arsenalu

Arsenal FC w letnim okienku transferowym zamierza pozyskać nowego napastnika. Na radarze londyńskiego klubu znajduje się Moise Kean. 24-latek po przeprowadzce z Juventusu do Fiorentiny zdołał się odbudować. W bieżącym sezonie Włoch strzelił 19 goli w 29 spotkaniach na wszystkich frontach, a w klasyfikacji strzelców Serie A zajmuje drugie miejsce.

Ci ciekawe, reprezentant Włoch będzie miał w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 52 miliony euro. Nie jest tajemnicą, że Kanonierzy poszukują skutecznego napastnika, który mógłby rozwiązać problemy w ofensywie. Chociaż fani Arsenalu marzą o transferze gwiazd formatu Alexandra Isaka czy Benjamina Sesko, lecz Kean może okazać się bardziej realistycznym i przystępnym finansowo celem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Choć Kean miał w przeszłości wzloty i upadki, wydaje się, że w końcu wchodzi w swój najlepszy okres kariery, a jego świetna forma w Fiorentinie może zapewnić mu upragniony powrót do Premier League. W przeszłości grał dla Evertonu, ale w angielskiej lidze rozczarował i zdobył zaledwie dwie bramki w 32 meczach. Kontrakt Keana we włoskim klubie obowiązuje do połowy 2029 roku. W trakcie kariery reprezentował barwy Paris Saint-Germain i Hellasu Verona.