Arsenal odda Kiwiora. W zamian Arteta dostanie gwiazdę Bundesligi

11:19, 26. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Arsenal i Piero Hincapie doszli do porozumienia ws. warunków kontraktu. Ekwadorczyk zastąpi na Emirates Stadium Jakuba Kiwiora. Kanonierzy wypożyczą obrońcę Bayeru Leverkusen z obowiązkiem wykupu.

Mikel Arteta
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Piero Hincapie o krok od transferu do Arsenalu

Arsenal nie oszczędzał na wydatkach podczas letniego okna transferowego. Kanonierzy wydali oszałamiające ok. 300 milionów euro na nowych zawodników. Pomóc w walce o mistrzostwo Anglii mają m.in. Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi czy Eberechi Eze.

Roszady nastąpiły nie tylko w formacji ataku, ale również na środku obrony. Wiadomo, że Jakub Kiwior odchodzi z Londynu i przeniesie się do FC Porto. Głębie składu wśród stoperów wcześniej uzupełnił Cristhian Mosquera z Valencii, za którego zapłacono 15 mln euro. Oprócz niego niebawem na Emirates Stadium trafi jeszcze jeden obrońca, a dokładnie Piero Hincapie.

W momencie, gdy wypożyczenie Jakuba Kiwiora z obowiązkiem wykupu zostanie sfinalizowane, Arsenal ruszy po Hincapie. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że The Gunners uzgodnili już warunki kontraktu z Ekwadorczykiem. W najbliższym czasie mają złożyć ofertę za piłkarza, która będzie obejmowała wypożyczenie z wykupem po zakończeniu sezonu.

Hincapie przez ostatnie lata był związany z Bayerem Leverkusen, gdzie pełnił ważną rolę w wyjściowym składzie. 23-latek był częścią mistrzowskiego zespołu, który w rozgrywkach 2023/2024 sięgnął niespodziewanie po triumf w Bundeslidze. Na BayArena trafił z argentyńskiego CA Talleres. Łącznie w koszulce Aptekarzy wystąpił w 166 meczach, w których zdobył 7 goli.

