Arsenal w letnim oknie transferowym sprowadza młodych i utalentowanych zawodników. Do tego profilu pasuje Aaron Ramsdale. Londyński klub prowadzi negocjacje z Sheffield United w celu pozyskania Anglika.

Na Emirates Stadium latem może trafić nowy bramkarz

Arsenal chce, by jego szeregi zasilił Aaron Ramsdale

Londyńczycy złożyli Sheffield United już trzecią ofertę

Młodość kluczem do sukcesu?

Do startu sezonu 2021/2022 w Premier League pozostało coraz mniej czasu. To dobra wiadomość dla Arsenalu, który chce jak najszybciej zrehabilitować się za nieudane poprzednie rozgrywki. Kanonierzy nie awansowali do europejskich pucharów pierwszy raz od ćwierć wieku. W nowej kampanii mamy ujrzeć odmieniony zespół Mikela Artety.

Arsenal dokonał dotychczas dwóch transferów. Pierwszy to 21-letni Nuno Tavares z Benfiki. Portugalczyk ma stanowić konkurencję dla Kierana Tierney’a na pozycji lewego obrońcy. 21 lat ma również sprowadzony z Anderlechtu Albert Sambi Lokonga. Belg nie jest bez szans na grę w środku pola. Do tego grona dołączyć ma Ben White z Brighton.

Kanonierzy rozglądają się także za nowym bramkarzem. Bernd Leno rozegrał w minionej kampanii blisko 50 spotkań. 16 razy nie dał się pokonać przeciwnikowi. Na Emirates Stadium dostrzegają jednak potrzebą sprowadzenia konkurenta, bądź zastępcy dla Niemca. Ma nim być Aaron Ramsdale.

Londyńczycy kontynuują negocjacje z Sheffield United. Arsenal złożył dotychczas dwie propozycje, ale obie zostały odrzucone. Najnowsza opiewa na 18 milionów funtów podstawy plus siedem w bonusach. Szable oczekują jednak 30 milionów funtów. W poprzednim sezonie Ramsdale rozegrał komplet spotkań w Premier League. Jego drużyna spadła z angielskiej elity, ale 23-latek zbierał niezłe recenzje.

