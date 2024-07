Aaron Ramsdale ma tego lata odejść z Arsenalu. Kanonierzy są gotowi sprzedać bramkarza, ale mają konkretne oczekiwania. Ramsdale znalazł się na radarach beniaminka Premier League - donosi "The Sun".

Źródło: The Sun

Arsenal sprzeda bramkarza. Oczekuje dużej kwoty

Aaron Ramsdale stracił w minionym sezonie miejsce w składzie Arsenalu. Choć Anglik był jednym z najlepszych piłkarzy w drużynie, Mikel Arteta zapragnął ściągnąć Davida Rayę, który swoją charakterystyką bardziej pasował do jego wizji. Menedżer niezwłocznie postawił na rodaka, sadzając Ramsdale’a na ławce rezerwowych. Bramkarz nie mógł pogodzić się ze swoją nową rolą i faktem, że rywalizacja o miejsce w składzie nie jest uczciwa. Zamierzał niezwłocznie odejść, lecz Kanonierzy nie chcieli osłabiać się w trakcie sezonu. 26-latek otrzymał jednak zapewnienie, że jeśli jego sytuacja się nie zmieni, otrzyma latem zgodę na odejście.

Aktualnie Ramsdale poszukuje nowego pracodawcy. Arsenal jest gotowy sprzedać pięciokrotnego reprezentanta Anglii, dlatego również rozgląda się za jego następcą i zmiennikiem dla Rayi. Po definitywnym wykupie Hiszpana stało się jasne, że dla Ramsdale’a nie ma miejsca na Emirates Stadium.

Gdzie może wylądować 26-latek? Swego czasu informowano o rzekomym zainteresowaniu Chelsea oraz Newcastle United. Z ostatnich doniesień “The Sun” wynika, że mocnym kandydatem do pozyskania Ramsdale’a jest Southampton, które dopiero co wywalczyło awans do Premier League. Arsenal oczekuje za swojego bramkarza oferty w okolicach 30 milionów funtów.

Ramsdale ma za sobą skrajnie nieudany sezon. Zaliczył łącznie raptem 11 występów, w tym sześć w Premier League. Był zmiennikiem w najważniejszych rozgrywkach, a okazję do pokazania swoich umiejętności otrzymywał praktycznie tylko w angielskich pucharach.