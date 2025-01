Arsenal chce w styczniowym okienku pozyskać nowego napastnika. Jak się okazuje, jeden z kandydatów do transferu właśnie odpadł. RB Lipsk bowiem nie ma zamiaru sprzedawać Benjamina Sesko - podaje David Ornstein z "The Athletic".

Źródło: David Ornstein (The Athletic)

Mikel Arteta

Benjamin Sesko nie dla Arsenalu

Arsenal od wielu miesięcy boryka się z problemami na pozycji napastnika. Na domiar złego, Kanonierzy do końca sezonu będą musieli radzić sobie bez Gabriela Jesusa. Brazylijczyk bowiem doznał poważnej kontuzji. Londyńczycy zatem zabrali się do pracy, aby pozyskać nowego ofensywnego zawodnika.

Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Arsenal ma na oku trzech napastników. Są to Benjamin Sesko, Dusan Vlahović oraz Viktor Gyokeres. Jak się okazuje, jeden z tych piłkarzy na pewno nie trafi w zimowym okienku transferowym do drużyny Mikela Artety. Jest to pierwszy z wymienionych graczy. David Ornstein z „The Athletic” poinformował, że RB Lipsk nie ma zamiaru sprzedawać słoweńskiego gracza.

Benjamin Sesko jest bez wątpienia zawodnikiem, który ma olbrzymi talent i potencjał. Reprezentant Słowenii już latem mógł trafić do Premier League. Manchester United wówczas jednak musiał obejść się smakiem. W tej samej sytuacji obecnie znalazł się również Arsenal.

W obecnym sezonie Benjamin Sesko imponuje znakomitą formą. 21-latek w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań dla zespołu z Lipska. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 13 trafień, a także trzy asysty.