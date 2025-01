Arsenal chce wielką gwiazdę. Arteta prosi o jednego z trzech napastników

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Vlahović, Sesko i Gyokeres – jeden z nich ma trafić do Arsenalu

Arsenal nie planował dużych wydatków w trakcie zimowego okna transferowego. Władze klubu z Emirates Stadium nastawione były na wzmocnienia dopiero po zakończeniu sezonu. Jednak ostatnie wydarzenia zmusiły ich do zmiany planów i podjęcia działań w celu zastąpienia Gabriela Jesusa. Przypomnijmy, że Brazylijczyk w starciu z Manchesterem United uszkodził więzadła krzyżowe.

Kontuzja, której doznał, wyklucza go z gry do końca sezonu. Warto zauważyć, że Gabriel Jesus to jedyny nominalny napastnik w zespole Mikela Artety. Oznacza to, że hiszpański szkoleniowiec ma teraz ogromny ból głowy, bowiem pilnie potrzebuje nowego snajpera. Należy również pamiętać, że w najbliższych miesiącach na murawie nie zobaczymy również Bukayo Saki, który także zmaga się z urazem.

Braki kadrowe w ofensywie mogą zostać uzupełnione jeszcze w styczniu. Jak informuje portal The Sun, na liście życzeń Arsenalu znalazło się trzech superstrzelców. Nową dziewiątką The Gunners może zostać ktoś z tercetu Dusan Vlahović, Viktor Gyokeres lub Benjamin Sesko.

Obecność Vlahovicia na liście życzeń dziwić nie może, ponieważ od dłuższego czasu w mediach pojawiają się spekulacje ws. przyszłości piłkarza Juventusu. Serb ma ważny kontrakt ze Starą Damą do czerwca 2026 roku i nic nie wskazuje na to, żeby umowa została przedłużona.

Z kolei Gyokeres zachwyca formą w Sportingu, gdzie imponuje skutecznością, zdobywając 32 gole w 30 meczach. Pozyskanie gwiazdy ligi portugalskiej nie będzie jednak łatwe, bo jego usługami interesuje się m.in. Manchester United czy FC Barcelona. W przypadku Sesko grono zainteresowanych również jest duże, bowiem Słoweńcem mocno interesowała się w przeszłości Chelsea.