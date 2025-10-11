Arsenal chce sprzedać zawodnika. Wielki niewypał na wylocie

Arsenal nie widzi już miejsca dla Ołeksandra Zinczenki w zespole. Latem zawodnik został wypożyczony do Nottingham Forest, a londyński klub planuje sprzedać go na stałe podczas zimowego okienka transferowego - podaje "TBR Football".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ołeksandr Zinczenko na wylocie z Arsenalu

Arsenal w letnim okienku transferowym przeprowadził prawdziwą rewolucję kadrową, sprowadzając aż ośmiu nowych zawodników. Stało się jasne, że nie wszyscy dotychczasowi gracze znajdą miejsce w planach Mikela Artety. Jednym z zawodników, których przyszłość stanęła pod znakiem zapytania, był Ołeksandr Zinczenko.

Ukrainiec dołączył do Kanonierów w 2022 roku z Manchesteru City. Klub był gotowy rozważyć oferty za swojego lewego obrońcę, a nawet prowadził rozmowy z Olympique Marsylia. Francuski zespół ostatecznie zrezygnował z transferu, wybierając inną opcję na lewej obronie.

Wszystko wskazywało na to, że Zinczenko pozostanie w Londynie do końca kontraktu, lecz w ostatnim dniu letniego okna pojawiła się oferta wypożyczenia z Nottingham Forest. Angielski klub zgodził się na roczne wypożyczenie, co rozwiązało problem Arsenalu, ale skomplikowało potencjalną sprzedaż zawodnika.

Jak informuje serwis „TBR Football”, Arsenal jest zdeterminowany, by sprzedać Zinczenkę jeszcze w styczniu. Wypożyczenie do Nottingham Forest uniemożliwia bezpośrednie negocjacje z innymi klubami, dopóki klub z City Ground nie zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy. Dodatkowo kontrakt 28-letniego Ukraińca z Emirates Stadium wygasa w czerwcu 2025 roku, co sprawia, że latem mógłby odejść na zasadzie wolnego transferu.

Na razie Zinczenko nie zdążył w pełni przekonać do siebie menedżera Ange Postecoglou. W trwającym sezonie 28-latek rozegrał zaledwie cztery spotkania, co dodatkowo komplikuje jego sytuację transferową.