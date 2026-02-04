Arsenal chce gwiazdę Bayernu Monachium. Gigant szykuje wielki transfer

Arsenal planuje pozyskanie Leona Goretzki z Bayernu Monachium po zakończeniu sezonu - ujawnia Christian Falk. Niemiecki pomocnik nie przedłuży kontraktu z bawarskim gigantem.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leon Goretzka przymierzany do Arsenalu

Arsenal walczy o mistrzostwo Anglii w obecnym sezonie i bardzo solidnie prezentuje się również na scenie europejskiej. Zespół Mikela Artety bezpośrednio awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podczas zimowego okna transferowego w północnym Londynie obyło się bez spektakularnych wzmocnień. Natomiast Ethan Nwaneri został wypożyczony do Olympique’u Marsylia, a Ołeksandr Zinczenko przeniósł się do Ajaxu Amsterdam.

Już wcześniej Kanonierzy wykazywali bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem Leona Goretzki z Bayernu Monachium. Do transferu nie doszło, ponieważ sam zawodnik miał zobowiązać się do pozostania w Monachium do końca sezonu. Jak ujawnił Christian Falk, prawdopodobieństwo przenosin 30-letniego pomocnika do Kanonierów po zakończeniu rozgrywek jest wysokie. W styczniu sytuację reprezentanta Niemiec monitorował również Tottenham Hotspur.

Goretzka imponuje warunkami fizycznymi oraz dynamiką w środku pola. Arsenal planuje dalsze wzmocnienia środka pola, a zawodnik o takim profilu byłby dla zespołu Artety niezwykle cennym nabytkiem. Pomocnik znajduje się w szczytowym momencie swojej kariery.

Kontrakt 67-krotnego reprezentanta Niemiec w klubie ze stolicy Bawarii wygasa latem tego roku. W trwającym sezonie Goretzka rozegrał 28 spotkań i zdobył jedną bramkę. Wychowanek VfL Bochum dołączył do bawarskiego giganta w 2018 roku i sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec.