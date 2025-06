Arsenal rozmawia z hiszpańskim obrońcą. Piłkarz zdecydował

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Cristhian Mosquera na celowniku Arsenalu

Arsenal zakończył ubiegły sezon jako wicemistrz Anglii, a ambicje klubu z północnego Londynu sięgają znacznie wyżej. Mikel Arteta już teraz intensywnie pracuje nad wzmocnieniami, które mają pomóc w walce o mistrzostwo i sukces w Lidze Mistrzów. W czwartek klub ogłosił pierwszą ważną decyzję kadrową. Utalentowany lewy obrońca Myles Lewis-Skelly podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie aż do 2030 roku.

To jednak nie koniec działań. Jak informuje Fabrizio Romano, kolejnym celem transferowym Artety jest Cristhian Mosquera. To środkowy obrońca Valencii, który błyszczał w minionym sezonie La Liga. 21-latek był bliski przenosin do RB Lipsk, jednak teraz to Arsenal przejął inicjatywę w rozmowach z hiszpańskim klubem.

Mosquera wchodzi właśnie w ostatni rok swojego kontraktu z hiszpańskim klubem. Co więcej, zawodnik miał już dać zielone światło na przenosiny do Londynu i zaakceptować warunki przedstawione przez Kanonierów. To znacznie ułatwia proces negocjacyjny, ponieważ klub może teraz skupić się na ustaleniu kwoty odstępnego.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Mosquera miałby pełnić rolę zmiennika na Emirates Stadium. Przy rosnącym obciążeniu meczowym, Mikel Arteta potrzebuje głębi składu w linii defensywy. Reprezentant Hiszpanii do lat 21 w sezonie 2024/25 rozegrał 41 meczów we wszystkich rozgrywkach.