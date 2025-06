Arsenal potwierdził przedłużenie umowy z utalentowanym obrońcą. Myles Lewis-Skelly związał się z wicemistrzem Anglii do 2030 roku. To reakcja na doniesienia o jego odejściu.

fot. SFSI / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Arsenal zabezpieczył przyszłość utalentowanego obrońcy

Myles Lewis-Skelly ma za sobą przełomowy sezon. Wykorzystał problemy zdrowotne swoich rywali i wywalczył miejsce w pierwszym składzie Arsenalu. Mikel Arteta szybko zrozumiał, że ma do czynienia z talentem klasy światowej. Raptem 18-letni obrońca ma już na koncie trzy występy dla seniorskiej reprezentacji Anglii, a dla Kanonierów rozegrał w sumie 39 spotkań. Wystąpił chociażby w hitowych dwumeczach Ligi Mistrzów z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain, gdzie wcale nie odstawał od bardziej doświadczonych kolegów.

Dyspozycja Lewisa-Skelly’ego nie pozostała oczywiście niezauważona. Wiele klubów niezwłocznie umieściło go na swoich listach życzeń, a Arsenal nawiązał rozmowy w sprawie nowej umowy. Ze szczególną uwagą jego rozwojowi przyglądał się Real Madryt, który zdecydował, że spróbuje go wyciągnąć z Emirates Stadium w przyszłym roku, kiedy to wygaśnie jego kontrakt. Ten ruch nie dojdzie jednak do skutku, bowiem młody Anglik doszedł do porozumienia z wicemistrzem kraju i pozostanie tam na kolejne lata.

Arsenal oficjalnie potwierdził, że Lewis-Skelly związał się nową umową, która będzie obowiązywać do połowy 2030 roku. Zabezpieczył tym samym jego przyszłość i nie musi obawiać się odejścia do innej ekipy.

🚨❤️🤍 Official, confirmed. Myles Lewis-Skelly has signed new long term deal at Arsenal.



Agreement valid until June 2030. 🔐 pic.twitter.com/OUS0Ot2Lli — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025

Lewis-Skelly jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 45 milionów euro. Arsenal z pewnością zażyczyłby sobie za niego większych pieniędzy.