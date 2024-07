Arsenal chce bramkarza z Premier League. Zaoferował… 50 tysięcy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Daniel Bentley

Arsenal liczy na powrót wychowanka. Nieprzypadkowa kwota

Arsenal przygotowuje się do nowego sezonu. Kanonierzy niedawno wykupili Davida Rayę z Brenftordu i to właśnie Hiszpan będzie numerem jeden w ich bramce. Zmiennikiem reprezentanta La Furia Roja aktualnie jest Aaron Ramsdale, jednak Anglik jest łączony z odejściem w letnim okienku. Jeżeli tak faktycznie się stanie, The Gunners będą mieli do dyspozycji dwóch golkiperów.

Numerem dwa w tym przypadku ma zostać Karl Hein. Estończyk awansuje w hierarchii i zwolni miejsce dla trzeciego bramkarza. Arsenal chce przygotować się na tę sytuację i sonduje możliwość pozyskania nowego zawodnika. Na radarze stołecznej ekipy znalazł się Daniel Bentley z Wolverhampton. W poprzednim sezonie rozegrał on łącznie osiem spotkań, w tym pięć w Premier League.

Kanonierzy już złożyli Wilkom pierwszą ofertę. Sky Sports News ujawnia, że opiewa ona na… 50 tysięcy funtów. Kwota wzbudza uśmiech, jednak niekoniecznie jest przypadkowa. Wolverhampton półtora roku temu kupiło Bentleya z Bristol City za 40 tysięcy. Natomiast w lecie 2019 roku wychowanek… Arsenalu został sprowadzony z Brentfordu za prawie dwa miliony.

