fot. PressFocus Na zdjęciu: Modou Camara

Arka Gdynia na kilka dni przed powrotem do ligowego grania po zimowej przerwie ogłosiła kolejne wzmocnienie. Szeregi Arkowców wzmocnił Modou Camara. 21-latekj podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku.

Arka Gdynia pozyskała nowego obrońcę

Szeregi Arkowców wzmocnił Modou Camara

21-letni zawodnik ma poprawić rywalizację w obronie gdynian

Modu Camara nowym zawodnikiem Arki

Arka Gdynia jest w trakcie trwającej kampanii Fortuna 1 Ligi jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. Podopieczni Hermesa przed wznowieniem drugiej części rozgrywek mają na swoim koncie 28 punktów, tracąc do drugiej Puszczy Niepołomice sześć oczek.

Oficjalna strona internetowa Arki w swoim komunikacie przekazała o sfinalizowaniu szóstego transferu. Tym razem ekipę z Gdyni wzmocnił defensor.

“Środkowy obrońca z Gambii Modou Camara został zawodnikiem Arki Gdynia. 21-latek związał się z Klubem do 30 czerwca 2025 roku. Gambijski defensor początkowo pojawił się w Gdyni na testach. Od 16 stycznia, gdy Żółto-niebiescy rozpoczęli zgrupowanie w COS OPO Cetniewo, sprawdzana była jego przydatność do drużyny przez sztab szkoleniowy. W tym czasie zagrał w trzech sparingach. Poziom, który zaprezentował, sprawił, że otrzyma swoją szansę w Arce” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe gdyńskiej ekipy.

✍ 𝐌𝐨𝐝𝐨𝐮 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 🇬🇲 nowym zawodnikiem Arki Gdynia!



🔗 https://t.co/HZ5kjcNv0f



Witamy na żółto-niebieskim pokładzie, Modou! 🤝🟡🔵 pic.twitter.com/Aguexbwim5 — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) February 7, 2023

Żółto-niebiescy swoje pierwsze ligowe spotkanie w 2023 roku rozegrają w najbliższą sobotę, mierząc się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Arka powalczy w tym starciu o dziewiąte zwycięstwo w sezonie.

