Araujo podjął decyzję w sprawie kontraktu. Przekonał go Flick

Araujo chciałby przedłużyć kontrakt z Barceloną - podaje Mundo Deportivo. Do zmiany decyzji miała go przekonać forma prezentowana przez drużynę Hansiego Flicka.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Forma Barcelony pod wodzą Hansiego Flick przekonała Ronalda Araujo do zmiany decyzji

Ronald Araujo otrzymał ofertę nowego kontraktu już kilka miesięcy temu, ale na nią nie odpowiedział. Mimo to Barcelona jest chętna do przedłużenia umowy, ponieważ uważa go za jednego z kluczowych zawodników zespołu.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Araujo opuści Blaugranę. Jednak w ostatnich miesiącach sytuacja w klubie zupełnie się zmieniła, a Urugwajczyk jest podekscytowany obserwując poczynania drużyny Hansiego Flicka.

Miało już dojść do rozmowy z Deco i Laportą, podczas której obrońca wytłumaczył zarządowi, że najważniejszą rzeczą dla niego przy podejmowaniu decyzji jest projekt sportowy. Piłkarz chciałby przede wszystkim wygrywać kolejne trofea.

Araujo był łączony z Bayernem Monachium, który w zeszłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, a obecnie są liderem Bundesligi.

Barcelona w ostatnich sezonach w szczególnie w Europie nie prezentowała się najlepiej. Jednak pod wodzą nowego trenera wszystko zdaje się zmierzać w dobrym kierunku.

Blaugrana uważa, że Araujo powinien jasno dać do zrozumienia swoim agentom, że chce pozostać w klubie. Ze względu na kontuzję obrońca nie wystąpił jeszcze pod wodzą nowego trenera Hansiego Flicka.

Niedawno łączono go przenosinami nie tylko do Bayernu, ale także do czołowych zespołów Premier League m.in. Manchesteru United.

