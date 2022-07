PressFocus Na zdjęciu: Antony

Manchester United musi poszukać innych alternatyw do wzmocnienia swojej ofensywy. Dyrektor sportowy Ajaksu Amsterdam zapowiedział, że z klubu nie odejdzie już żaden zawodnik.

Hamstra zapowiedział, że żaden zawodnik nie opuści już Ajaksu Amsterdam

To może pokrzyżować plany Manchesteru United, który jest zainteresowany Atonym

Czerwone Diabły finalizują też transfer Lisandro Martineza z Ajaksu

Koniec marzeń United o napastniku Ajaksu

Erik ten Hag obserwuje Antony’ego, ponieważ uważa Brazylijczyka za odpowiednie wzmocnienie ofensywy Manchesteru United. Już wkrótce Czerwone Diabły sfinalizują inny transfer z Ajaksu Amsterdam, a na Old Trafford ma trafić Lisandro Martinez, który podąży za szkoleniowcem do Anglii. Będzie to trzecie letnie wzmocnienie United po zakontraktowaniu Christiana Eriksena i Tyrella Malacii.

Mistrzowie Holandii desperacko próbują odeprzeć zainteresowanie pozostałymi gwiazdami. Sebastien Haller, Martinez, Ryan Gravenberch i André Onana odeszli już latem tego roku, a dyrektor sportowy Ajaksu Gerry Hamstra odniósł się do przyszłości Antony’ego.

– Wiem, że niektórzy z naszych graczy wciąż wzbudzają zainteresowanie innych klubów, które próbują ich pozyskać. To oczywiste, że mamy spory potencjał na boisku – powiedział Hamstra.

– My chcemy zatrzymać skład, który został. Nikt teraz nigdzie już nie odejdzie. Odbyliśmy poważne rozmowy z zawodnikami, którzy wyrażali chęć opuszczenia klubu. Postawmy sprawę jasno. Nie chcieliśmy nawet stracić Martineza, ale kwota transferu poszybowała mocno w górę, a każdy w piłce nożnej wie, jak to działa. Musieliśmy go sprzedać. Ale wciąż mamy ogromne ambicje w Ajaksie. Gramy w Lidze Mistrzów i nie możemy pozwolić sobie na pozbycie się sześciu kluczowych graczy – dodał.

