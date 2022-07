PressFocus Na zdjęciu: Sergino Dest

Według najnowszych doniesień medialnych nie tylko Frenkie de Jong znalazł się na liście życzeń nowego menedżera Manchesteru United Erika ten Haga. Jak się okazuje holenderski taktyk chciałby sprowadzić na Old Trafford także innego gracza Barcelony, Sergino Desta.

Sergino Dest znalazł się na celowniku Manchesteru United

Amerykanina na Old Trafford bardzo chciałby sprowadzić Erik ten Hag

Barcelona wycenia swojego defensora na około 20 mln euro

Sergino Dest może wzmocnić Manchester United

Saga transferowa z udziałem Frenkie de Jonga wydaje się nie mieć końca. Informacje w tej sprawie pojawiają się już od kilku tygodni, jednak wciąż nie doszło do finalizacji rozmów. To nie przeszkadza Manchesterowi United skupić swojej uwagi na kolejnym graczu Barcelony.

Według CaughtOffSide.com na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Sergino Dest. 21-latek jest wychowankiem słynnej akademii młodzieżowej Ajaksu Amsterdam skąd trafił do Katalonii. Już przed tym transferem zespół z Old Trafford monitorował jego sytuację, ale ostatecznie nie zdecydował się na finalizację tego ruchu.

Transfer Desta do Manchesteru United mógłby okazać się nieco zaskakujący, jednak byłby to całkiem niezły ruch w wykonaniu Anglików. Erik ten Hag dobrze zna obrońcę Barcelony, więc prawdopodobnie będzie w stanie wydobyć z niego to, co najlepsze. Amerykanin zapewniłby również Diogo Dalotowi bardzo potrzebną konkurencję, zwłaszcza jeśli Aaron Wan-Bissaka odszedłby z Old Trafford tego lata.

Jeśli Manchester United zastosuje się do zaleceń nowego menedżera i spróbuje pozyskać defensora , oczekuje się, że Barcelona zażąda około 20 milionów euro za swojego piłkarza. Obecny kontrakt Amerykanina wygasa w czerwcu 2025 roku.

Zobacz również: Niespodziewany zwrot w sprawie Kounde. Jednak nie Chelsea?