Antony może odejść z Manchesteru United. Gigant złożył ofertę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony może dołączyć do klubu Cristiano Ronaldo

Al-Nassr nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym po uzgodnieniu szczegółów w sprawie pozyskania Joao Felixa. Klub zwrócił uwagę na kolejnego napastnika z Premier League. Tym razem chodzi o Antony’ego z Manchesteru United. Brazylijczyk nie znajduje się w planach Rubena Amorima i dostał zgodę na odejście z Old Trafford.

Według doniesień portalu „TEAMtalk”, Al-Nassr złożyło już pierwszą ofertę za 25-latka. Czerwone Diabły oczekują za niego przynajmniej 50 milionów euro. Rozmowy trwają, a kolejne dni mogą okazać się kluczowe w kontekście tego transferu.

Antony w styczniu został wypożyczony do Realu Betis i spisywał się tam całkiem dobrze. W 26 spotkaniach strzelił dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. Teraz może związać się z zespołem Cristiano Ronaldo. Władze Al-Nassr chcą wzmocnić linię ataku i pozyskać kolejne znane nazwisko, żeby zwiększyć zainteresowanie ligą saudyjską.

Skrzydłowy jest otwarty na przeprowadzkę do Bliskiego Wschodu jeśli warunki kontraktu będą satysfakcjonujące. Do Manchesteru trafił z Ajaksu Amsterdam za 95 milionów euro, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zawodnik definitywnie pożegna się z angielskim klubem i zmieni swoje otoczenie.

