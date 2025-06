PA Images / Alamy Na zdjęciu: Antony

Aston Villa i Brentford chcą Antony’ego

Antony w 2022 roku przeniósł się z Ajaxu Amsterdam do Manchesteru United. Transfer Brazylijczyka za 95 milionów euro okazał się wielkim flopem. Skrzydłowy kompletnie zawodził w barwach Czerwonych Diabłów. Zimą tego roku 25-latek dołączył na wypożyczenie do Realu Betis, gdzie prezentował się wyśmienicie. Piłkarz wrócił już na Old Trafford, ale wkrótce może zostać sprzedany.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Antony’ego przekazuje serwis „Birmingham Mail”. Otóż reprezentant Brazylii może zostać w Premier League, ponieważ jest na celowniku dwóch tamtejszych zespołów. 25-letni skrzydłowy znalazł się w kręgu zainteresowań Aston Villi oraz Brentford. Transfer jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania.

Aston Villa postacią Antony’ego chciałaby zastąpić Marcusa Rashforda. Brentford natomiast widzi w Brazylijczyka następcę Bryana Mbeumo, który wkrótce ma dołączyć do Manchesteru United. Transferowa saga z udziałem skrzydłowego będzie zatem jeszcze trochę trwała. Żadna zainteresowana strona bowiem jeszcze nie podjęła odpowiednich kroków do sprowadzenia 25-latka.

Antony na półrocznym wypożyczeniu do Realu Betis rozegrał 26 spotkań. Reprezentant Brazylii może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst.